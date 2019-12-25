مصر أبلة فاهيتا المثيرة للجدل تعود مجددا

2019/12/25 | 09:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة Netflix الشهيرة عن انضمام شخصية “أبلة فاهيتا” المعروفة بتقديم البرامج الساخرة إليها، وذلك بعد انقطاع البرنامج لفترة طويلة على قناة “CBC” المصرية.ونشرت الدمية الشهيرة عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” صورة لها تحت شعار Netflix، قائلة “يوه خبطت في القمة..يهدها العالمية..الأرملة تستطيع”.يشار إلى أن “أبلة فاهيتا”، ظهرت لأول مرة في

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