مواطن عراقي يشتري رقم مميز من شركة آسياسيل بقيمة 142 مليون دينار

2019/12/25 | 09:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترى مواطن عراقي رقماُ مميزاُ من شركة آسياسيل بقيمة 142 مليون دينار .وحصل المواطن محمد كريم ورد على الرقم 07722222222 في المزاد العلني الذي اجرته الشركة في بغداد بتاريخ […]

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