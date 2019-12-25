2019/12/25 | 09:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية أن صاروخ “أنغارا” المقرر أولا إطلاقه في ديسمبر الجاري من قاعدة “بايكونور” الفضائية سيطلق العام المقبل.وقال ناطق باسم المؤسسة إن سبب تأجيل إطلاق الصاروخ يعود إلى اتخاذ خطوات تقنية وتنظيمية من شأنها تخفيض كلفة إنتاج الصاروخ لتتفق مع أسعار السوق وذلك بفضل الانتقال إلى الإنتاج الصناعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل إطلاق صاروخ أنغارا الروسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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