الرئاسة المصرية تنشر صورا للسيسي وأصحاب الهمم

2019/12/25 | 09:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورا ملفتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.وظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، حيث قام بعض الأطفال بالركض نحوه لاحتضانه.وقام الرئيس المصري أيضا بتفقد معرض القافلة الطبية للقاء ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في

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