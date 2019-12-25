2019/12/25 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستقبل مدينة بيت لحم مهد يسوع المسيح مئات المسيحيين لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد.

وتستعد المدينة منذ أسابيع لاستقبال مؤمنين من جميع أنحاء العالم، سينضمون إلى العديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيت لحم تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيت لحم تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).