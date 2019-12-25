2019/12/25 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مدرب تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، اللوم على مدربه السابق والحالي لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، لفشله في التمسك بأمثال النجم المصري محمد صلاح، والبلجيكي كيفن دي بروين.وسمح مورينيو عندما كان مدربا لتشيلسي برحيل محمد صلاح إلى فيورنتينا ودي بروين بالعودة إلى ألمانيا ولم يصبر عليهما في الفريق الأول ليضيع على النادي اللندني فرصة الاحتفاظ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لامبارد ينتقد مورينيو بسبب محمد صلاح ودي بروين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لامبارد ينتقد مورينيو بسبب محمد صلاح ودي بروين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لامبارد ينتقد مورينيو بسبب محمد صلاح ودي بروين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).