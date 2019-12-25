مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار

2019/12/25 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة والتي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان “تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر […]

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