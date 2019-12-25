2019/12/25 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمّحت شركة “هواوي” الصينية إلى أنها تعتزم قريبا، استبدال التطبيقات التي تطورها شركة “غوغل” في هواتفها، بأخرى تصنعها هي بنفسها.ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف “هواوي”، خدمة “غوغل” للبريد الإلكتروني “جيميل” و”غوغل ماب” (الخرائط)، والتطبيق الخاص بالمدفوعات.وحسبما أفادت الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشار إلى التطورات الوشيكة أحد المسؤولين في الشركة الصينية العملاقة.وقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواتف هواوي بلا تطبيقات غوغل والبدائل جاهزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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