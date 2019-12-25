2019/12/25 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب هوشيار عبدالله، الاربعاء، الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، مبينا ان القانون سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز بالانتخابات القادمة .

وقال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمئة ".

وتابع عبدالله ان "هذا القانون ظلم الأقضية الكثيرة التي لاتعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالاضافة الى مشكلة دمج الاقضية التي عدد سكانها اقل من مئة الف مع المدن".

وتابع ان "الأيام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم"، موضحا ان "هناك الغام ومتاهات كثيرة جدا داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب".





واكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الثلاثاء، ان الكتله (س) التي حصلت على 54 مقعدا في انتخابات 2018، سيحصلون على أكثر من مائة مقعد برلماني بحسب قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، فيما اشار الى ان كل نائب سيطالب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة فقط، وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، امس الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بقانون الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بقانون الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).