2019/12/25 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من أسبوع، ينتهي عقد كروي حمل منافسة شرسة بين أسطورتي كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين كتبا التاريخ منذ عرفهما عالم اللعبة.ونجح ميسي في أواخر العام في انتزاع الجوائز الفردية لـ2019، لكن كيف كانت المنافسة مع رونالدو على مدار العقد؟ تكشف الأرقام تفوقا واضحا لميسي (32 عاما)، مع بعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي ورونالدو في 10 سنوات من فرض سطوته وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي ورونالدو في 10 سنوات من فرض سطوته) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي ورونالدو في 10 سنوات من فرض سطوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).