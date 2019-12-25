هواوي يعمل دون تطبيقات غوغل

2019/12/25 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمّحت شركة هواوي الصينية إلى أنها تعتزم قريبا، استبدال التطبيقات التي تطورها شركة غوغل في هواتفها، بأخرى تصنعها هي بنفسها.

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