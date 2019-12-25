2019/12/25 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد،اليوم الاربعاء، المباشرة بتطوير مداخل مدينة الصدر شرق بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : المباشرة بتطوير مداخل مدينة الصدر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد : المباشرة بتطوير مداخل مدينة الصدر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).