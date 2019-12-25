شاهد.. محتجو الديوانية ينتفضون لدم المغدور ثائر كريم ويحرقون مقار عدد من الأحزاب في المحافظة

2019/12/25 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يس عراق أقدم متظاهرو محافظة الديوانية، منذ وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على إحراق مقار منظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق وحزب الفضيلة وتيار الحكمة في المحافظة انتقامًا لوفاة الناشط المدني ثائر كريم الطيب متأثرا بجراحه من العبوة للاصقة التي انفجرت في أسفل سيارته الأسبوع الماضي.توفي الناشط المدني ثائر كريم الطيب، أمس […]

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