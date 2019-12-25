مقتل ثلاثة مدنيين على يد عناصر داعش في كركوك

2019/12/25 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، بأن عناصر داعش أقدموا على قتل ثلاثة مدنيين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش قاموا باختطاف مواطنين اثنين من قرية الجلوات جنوب غربي كركوك".

وأضاف أنه "بعد ساعات من اختطافهم تم قتلهم ومن ثم الاتصال بأهل المغدورين بواسطة اجهزتهم المحمولة، وبعد ذهاب اهل القرية لأخذ جثث الضحايا تعرضوا في طريقهم الى كمين واستشهد شخص اخر".

بغداد اليوم - بغداد

اقدم العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد، الاربعاء، على قطع طريق سريع محمد القاسم احتجاجا على اغتيال الناشط ثائر الطيب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين المحتجين اقدموا، على قطع طريق سريع محمد القاسم وسط بغداد

بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بوفاة الناشط المدني ثائر كريم الطيب، بعد اصابته بانفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارته في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط المدني ثائر كريم توفي مساء الثلاثاء،

بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، عن اخر تفاصيل التحقيقات بقضية اغتيال الناشط علي العصمي الأسبوع الماضي وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة الشرطة

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