2019/12/25 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد باحثون على الأهمية التي يتمتع بها الكافيين فيما يتعلق بصحة الإنسان ووزنه، إذ كشفت دراسة جديدة أن الكافيين قادر على تقليل الأضرار التي تتسبب بها الأغذية الغنية بالدهون والسكر.ووجد باحثون من جامعة إلينوي الأميركية، أن الكافيين قادر على تقليل تخزين الدهون في الخلايا الدهنية، والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثلاثية بالجسم.وبإجراء اختبارات على الفئران، وجد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما لا تعرفه عن الكافيين عدو الدهون والسكر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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