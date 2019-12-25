نائب: قانون الانتخابات ظلم الأقضية الكثيرة التي لا تعترف بها الحكومة

2019/12/25 | 09:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم النائب هوشيار عبدالله الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، في حين أنه سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز بالانتخابات القادمة.

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