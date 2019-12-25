نائب : هناك من يقول ان الشعب هو الكتلة الأكبر بينما يصدر كتب هنا وهناك ويدعي انه الكتلة الأكبر

2019/12/25 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب عن كتلة البناء، وجيه عباس، ، ان الكتل السياسية انصتت اليوم لمطالب المتظاهرين ونفذت انقلابا ’’سلميا’’ بحقها بتمريرها قانون الانتخابات، فيما حمل رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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