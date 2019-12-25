المقالاتلا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون

2019/12/25 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- wit عبد الكاظم حسن الجابري دأبت المرجعية على ضبط إيقاع المجتمع, من خلال ما توجهه من رسائل وارشادات, سواء أ كان عن طريق منبر الجمعة في كربلاء, أم من خلال […]

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