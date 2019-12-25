عاشق النهرين.. سمير عطا الله

2019/12/25 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سمير عطا الله تأمّل الإنسان الأرض من حوله وبُهر بها بلا حدود.إنها الأحجية التي لا يطلب لها تفسيراً، فمعجزة الخلق أبعد بكثير مما أُعطي من عقل ومدارك وقدرة على التحليل.وهكذا انصرف إلى تقديس هذه المعجزة التي تشكّل حياته منذ الخليقة وحتى القيامة.ونسب إليها كل راحة يلقاها في دورة العمر، فهي مسكنه […]

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