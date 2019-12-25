امانة بغداد تباشر بتطوير مداخل مدينة الصدر

2019/12/25 | 09:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تطوير مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت بتطوير مداخل مدينة الصدر من جهة شارع العمال وشارع الجوادر والذان يعتبران من اهم مداخل المدينة الرئيسية".

واضافت ان "اعمال التطوير تضمنت قشط المقاطع المتضررة ومن ثم اعادة الاكساء وبأسلوب التنفيذ المباشر والذي تم بملاكات الدائرة البشرية والالية".

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