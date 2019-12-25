الدفاع البريطانية: لا نمتلك ما يحمي حاملات طائراتنا من صاروخ روسيا الجديد

2019/12/25 | 09:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تمتلك ما يحمي حاملات طائراتها من صاروخ روسي جديد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" عن المصدر قوله ان وسائط الدفاع الجوي الموجودة في حاملات الطائرات البريطانية لا تستطيع أن تحميها من صاروخ "تسيركون" الروسي، فهي تقدر على اعتراض ما يتحرك بسرعة تصل إلى 3 ماخ (3 أمثال سرعة الصوت) في حين يندفع صاروخ "تسيركون" بسرعة 6 ماخ.

وقال "من المستحيل إيقاف هذه الصواريخ" مشيرا إلى أن صواريخ "تسيركون" تضطر حاملات الطائرات إلى الابتعاد عن مجال عملها ومجال عمل الطائرات التي تحملها.

وهذا يعني، برأي الصحيفة، أن حاملات الطائرات التي يقدَّر ثمن الواحدة منها بسبعة مليارات جنيه استرليني قد تكون غير مُجْدية تماما.



والسبيل الوحيد لإنقاذ موقفها تزويدها بوسائط الدفاع الجوي القادرة على التعامل مع صواريخ "تسيركون".

ولا تزال هناك في الغرب شكوك حول قدرة صاروخ "تسيركون" على التحليق بسرعة هائلة تبلغ 6 إلى 8 ماخ، ولكن المصادر الروسية تؤكد أن هذا الصاروخ يثبت قدراته خلال الاختبار ولا بد وأن يدخل الخدمة في أقرب وقت.

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