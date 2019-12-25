نائب عن البناء: الناس يتقبلون من يفوز بأعلى الأصوت

2019/12/25 | 09:45 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد النائب عن كتلة البناء وجيه عباس، أن الناس يتقبلون من يفوز بأعلى الأصوات، مبيناً أن قانون الإنتخابات الجديد بمثابة إنقلاب سلمي نفذه البرلمان على...

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