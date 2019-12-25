رئيس البرازيل يفقد ذاكرته

2019/12/25 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام برازيلية، اليوم الأربعاء، بان رئيس البلاد جايير بولسونارو تعرض لحادث عرضي أفقده ذاكرته.

وقالت وسائل الاعلام إن الرئيس بولسونارو سقط أرضا إثر زلة قدم وصدم رأسه، في حادث داخل حمام القصر الرئاسي.

وأضاف بولسونارو في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "باند" التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه "في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي".

وتابع "في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير.



على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق".

وتعد هذه الحادثة هي الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 وما زال يعاني من آثارها حتى الآن.

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