كردستان تخصص 33 مليار دينار لبناء 11 سدا في الإقليم

2019/12/25 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مسؤول في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان، تخصيص 33 مليار دينار لاستئناف بناء 11 سدا في الإقليم، رغم استمرار توقف العمل في ستة سدود استراتيجية.

وقال مدير عام السدود وخزانات المياه في الوزارة أكرم أحمد في تصريح صحفي "في إقليم كردستان يوجد 17 سدا ونحو 100 حاجز لتخزين المياه، تبلغ قدرتها التخزينية السنوية نحو 10 مليارات متر مكعب".

وأضاف، إن "المديرية قامت حتى الآن ببناء 12 سدا، هي جلي، ديكلة، حماموك، كودلة، شيوة سور، هشة زيني، جمي سمور، بيدوهي، باوة شاسوار، حسن كنوش، قادر كرم، ئاوة سبي، وتستطيع هذه السدود مجتمعة تخزين ما يزيد على 72.5 مليون متر مكعب من الماء".

وتابع إن "السدود التي خصص هذا المبلغ لإكمالها، في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث أن نسبة إنجاز بعضها كانت تبلغ 20 %، وبعضها الآخر 90 % قبل أن يتوقف العمل فيها".

وتوجد في إقليم كردستان ثلاثة سدود كبيرة واستراتيجية هي دوكان، ودربندخان ودهوك، التي تستطيع تخزين أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه مجتمعة.

ويصب في إقليم كردستان عدد من الأنهار والمجاري المائية بعضها قادم من الدول المجاورة، ويبلغ مجموع الماء الوارد سنويا إلى الإقليم نحو 50 مليار متر مكعب، لكن خبراء في مجال الموارد المائية يقولون، إن "85 % من هذه الكمية يمر عبر الأراضي دون الاستفادة منها بسبب الافتقار إلى السدود ومشاريع حجز المياه".

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