محطة فضائية تعلن عن اصطدام قمر صناعي روسي بنيزك

2019/12/25 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية أن القمر الصناعي “ميتيور – إم” تعرض لتأثير خارجي، ما تسبب بفقدانه للتوجه في الفضاء والانتقال إلى نظام التحليق الفضائي

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