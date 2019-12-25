الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية للموظفين

2019/12/25 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلق مصرف الرافدين، الأربعاء، السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ـ 25) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لنحو الفي موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأضاف البيان أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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