محمد الحنفي - فهل يستتب... فكر الشهيد عمر... في الحركة؟...

2019/12/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن أي حركة...يسارية...تصير...بدون مضمون...إذا لم تحافظ...على أيديولوجية الكادحين...حتى تستمر...في النضال...من أجل الحركة...من أجل الكادحات...من أجل الكادحين...°°°°°°وكل من يتذكر...أن الشهيد عمر...ناضل...وضحى...وبالغ في التضحية...من أجل...أن تصير للحركة...أيديولوجية الكادحين...°°°°°°فكان ما كان...وكانت ثمانية ما......

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