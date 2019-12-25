عادل صوما - الشك في بقاء المسيحية حيّة في الشرق الاوسط

2019/12/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما كتبتُ في الربع الاول من هذه السنة عن تقرير بريطاني أولي يتحدث عن اضطهاد المسيحية في العالم، وهنا ترجمتي لكلمة الوزير البريطاني جيرمي هانت Jeremy Hunt الذي تبني وقدّم التقرير في مجلس العموم.مهربو اللهعندما كنت أنقل أغراض المنزل العام الماضي، وجدت مصادفة كتاباً بعنوان "مُهرّب الله" God s Smuggler ، الذي قرأته للمرة الأولى عندما كان عمري عشر سنوات.في أوج الحرب الباردة، كان الأخ أندرو ف......

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