الحزب الشيوعي العمالي العراقي - لا تبلعوا الطعم!! (حول مساعي حرف الانتفاضة الجماهيرية واجهاضها بدعوى -اقرار قانون انتخابات جديد-!)

2019/12/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي نداء الحزب الشيوعي العمالي العراقي الجماهير المحتجة في العراق:لاتبلعوا الطعم!! (حول مساعي حرف الانتفاضة الجماهيرية واجهاضها بدعوى "اقرار قانون انتخابات جديد"!)ايتها الجماهير!يادعاة الحرية والمساواة وعالم افضل!لقد انتفضتم منذ اكتوبر ولحد الان، ودفعتم ثمنا باهضاً من اجل انهاء عمر هذه السلطة المليشياتية الحاكمة، سلطة الجوع والفقر، البطالة، انعدام الخدمات، سلب الحريات والحقوق الفرد......

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