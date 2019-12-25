بعد واقعة الحمام رئيس يفقد ذاكرته

2019/12/25 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته خلال اليوم السابق”، بهذه الكلمات وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حالته، بعد أن فقد ذاكرته بشكل مؤقت، إذ سقط أرضا إثر زلة قدم وصدم رأسه، في حادث داخل حمام القصر الرئاسي، حسبما قال في مقابلة، الثلاثاء.وتعثر الرئيس البالغ من العمر 64 عاما مساء الاثنين في حمام قصر

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