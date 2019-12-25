الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعود للشاشة مجددا

2019/12/25 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عودتها للمجال الإعلامي بداية العام المقبل 2020، وذلك بعد إيقافها عن العمل بسبب برنامجها الرمضاني “شيخ الحارة”.وشاركت وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “إنستغرام” قالت فيه، إنها ستقدم برنامج “كل يوم” عبر قناة “On E” المصرية برفقة الإعلامي المصري خالد أبو بكر وأشارت إلى أن عرض البرنامج سيكون

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