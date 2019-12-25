السكك : العمل بمشروع قطار بغداد المعلق

2019/12/25 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت االشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الأربعاء، عن إحالة مشروع القطار المعلق الى شركة أولستول الفرنسية، فيما اشارت الى قرب العمل به.

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