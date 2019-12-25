أسراب من الطيور المهاجرة تتخذ بحر النجف مأوى لها

2019/12/25 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد منخفض بحر النجف،من مناطق السياحة البيئية الغنية بتنوعها الطبيعي والبايولوجي،

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