ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من سبعة ملايين دينار مزور في الشلامجة

2019/12/25 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من سبعة ...





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