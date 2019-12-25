صحيفة اميركية: واشنطن بصدد خفض عديد قواتها في لعراق

2019/12/25 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن خطة أمريكية لإعادة التموضع العسكري حول العالم، تبدأ بتقليص عديد القوات المنتشرة في غرب أفريقيا، وتشمل كذلك كلا من العر...

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