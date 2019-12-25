لحظة! .. ان كان قانون الانتخابات يعتمد

2019/12/25 | 10:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كتب قانوني على اقرار قانون الانتخابات والاعتماد على العد والفرز الالكتروني قائلا :

لحظة لم اقرأ قانون الانتخابات المصوت عليه كليا بعد لكن إذا كان اعتمد التصويت الإلكتروني فهو اكبر عملية نصب واحتيال سياسي في التاريخ

لا يكلف العد اليدوي الدائرة الواحدة اكثر من ساعتين على الأكثر فل...

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