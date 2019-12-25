2019/12/25 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب كريم تبييض البشرة في ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة عن التركيز المسموح به صحيا، ما أدى إلى سوء حالتها الصحية يوما بعد آخر وعدم تمكن الأطباء من تشخيص السبب.وتفيد مجلة Morbidity and Mortality Weekly Report الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بأن المشكلات الصحية التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستحضر تجميل يسبب ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستحضر تجميل يسبب ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستحضر تجميل يسبب ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).