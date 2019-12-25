2019/12/25 | 10:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ: ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة بحوزته أموال مزورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة بحوزته أموال مزورة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة بحوزته أموال مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).