بالصور.. أسلحة ومتفجرات ومنصات صواريخ استخدمت بنزاعات أبي صيدا العشائرية

2019/12/25 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الأربعاء، على صور تظهر الاسلحة والأعتدة والمتفجرات والقذائف ومنصات الصواريخ والهاونات التي استخدمت في النزاعات العشائرية التي شهدتها ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى خلال الأيام الماضية".

حيث نفذت القوات الأمنية يوم أمس عملية لفرض القانون في الناحية وضبطت خلالها الأسلحة المذكورة.

وكان مصدر محلي افاد، أمس الثلاثاء، باعتقال 6 أشخاص من المسلحين المتورطين بالنزاعات والاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا.

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