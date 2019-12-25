نيكي يسجل انخفاضا في بداية التعامل بطوكيو

2019/12/25 | 10:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفض المؤشر نيكي القياسي، اليوم الأربعاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط نيكي 0.07% ليصل إلى 23813.59 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07% أيضا مسجلا 1727.08 نقطة.

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