نائب يشخص إيجابيات وسلبيات قانون الانتخابات المصوت عليه

2019/12/25 | 10:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شخص رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاربعاء، ابرز ايجابيات وسلبيات قانون الانتخابات الجديد الذي تم التصويت عليه في البرلمان خلال جلسة حاسمة.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ان "قانون الانتخابات الجديد يؤخذ عليه اغفال مطلب تقليص عدد اعضاء البرلمان كما انه لم يشترط التصويت البايومتري باعتباره الضامن للحد من التزوير المحتمل اذا ما استخدمت البطاقة الالكترونية فضلا عن ان القانون لم يحدد موعد الانتخابات واكتفى بوصفها بالمبكرة".

واضاف ان "ما يحسب للقانون دعمه للمنتج السياسي الوطني وانهاء تأثير المنتجات السياسية التي صنعت خارج العراق"، مختتما تغريدته بهاشتاك نحو منتج سياسي وطني مخلص.

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