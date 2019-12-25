قادم من ايران .. ضبط مسافر عراقي بحوزته الملايين من الدنانير المزورة

2019/12/25 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .شفق نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة جنوبي العراق يوم الاربعاء عن ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر "7 ملايين دينار عراقي مزور" قادم من أيران، بالتعاون مع شرطة الجمارك.

وقالت الهيئة في بيان اليوم انه تمت إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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