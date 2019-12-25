2019/12/25 | 10:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الفتوى في اتحاد العلماء الدين الاسلامي في كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" لجنة الفتوى" تعلن عدد حالات الطلاق في اربيل في 2019) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" لجنة الفتوى" تعلن عدد حالات الطلاق في اربيل في 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).