زلة لسان محرز تكشف سر أحد زملائه في السيتي

2019/12/25 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي، خلال مشاركته في برنامج على في “يوتيوب”، أن زميله فيرناندينيو، سيرحل عن الفريق “السماوي” مع نهاية الموسم الحالي.وأجاب محرز عن سؤال حول اللاعبين الذين سيمثل الموسم الحالي نهاية مسيرتهم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: “ديفيد وفيرناندينيو”.في إشارة إلى زميليه، الإسباني ديفيد سيلفا، والبرازيلي

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