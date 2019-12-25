2019/12/25 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين {5 ، 10 ، 15، 20، 25} مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية للموظفين وتصل الى 25 مليون دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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