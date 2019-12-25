2019/12/25 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق شيع الالاف من اهالي محافظة الديوانية ،اليوم الاربعاء، الناسط ثائر الطيب الذي توفي متأثراً بجراح تعرض لها اثر محاولة اغتياله قبد ايام.وشيع الاهالي الناشط ثائر الطيب، فيما اعلنوا حداداً في المحافظة مع استمرار التظاهرات بشكل غير مسبوق.وأفاد مصدر طبي، بوفاة الناشط ثائر كريم الطيب، بعد أيام من إصابته بانفجار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. تشييع كبير في الديوانية للناشط ثائر الطيب واعلان الحداد التام بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. تشييع كبير في الديوانية للناشط ثائر الطيب واعلان الحداد التام بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).