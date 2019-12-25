2019/12/25 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية، أنها عازمة على مشاركة رياضييها في أولمبياد 2020 تحت راية بلادهم، مؤكدة أنه سيتم الطعن بعقوبة الاستبعاد من المنافسات الرياضية الكبرى.وقال رئيس اللجنة ستانيسلاف بوزديناكوف بعد اجتماع أمس الثلاثاء “اللجنة الأولمبية الروسية هي عضو كامل الحقوق في الحركة الأولمبية (…) ولهذا السبب لدينا كل الأسباب الموجبة للاعتقاد بأننا سنشكل فريقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعتزم الاستئناف ضد إيقافها الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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