2019/12/25 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب منطقة تبعد 177 كيلومترا غربي بورت هاردي في كولومبيا البريطانية بكندا.ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.وذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غربي بورت هاردي في كندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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