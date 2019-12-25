110 مليون دولار قيمة صادرات تركيا من الزهور في 2019

2019/12/25 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغت قيمة صادرات تركيا من الزهور 110 ملايين دولار خلال عام 2019، فيما يتوقع خبراء القطاع وصول الرقم 125 مليون دولار العام المقبل.

ونقلت وكالة "للأناضول" قول رئيس جمعية مصدري أزهار ونباتات الزينة إسماعيل يلماز، "صادرات تركيا من الزهور خلال العام الحالي، بلغت قيمتها 110 ملايين دولار".

وأضاف يلماز، أن القطاع يهدف إلى إيصال صادرات الزهور ونباتات الزينة 125 مليون دولار العام المقبل، موضحاً "القطاع خلال 2019 صدّر إلى 83 دولة، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بعام 2018".

وأشار إلى أن أهم البلدان المستوردة للزهور التركية هي هولندا، وبريطانيا، وأوزبكستان، وألمانيا، ورومانيا، وبلغاريا، لافتاً إلى "بدء القطاع هذا العام التصدير إلى دول جديدة مثل سنغافورا، وليتوانيا، وروسيا البيضاء".

كانت صادرات تركيا من الزهور خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار.

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