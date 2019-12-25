#سعيد الكحل - تآمرُ الإخوان على أمن الأمة والوطن .


#سعيد الكحل - تآمرُ الإخوان على أمن الأمة والوطن .
2019/12/25 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل لطالما دارى إسلاميو حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان عن ارتباطهما العضوي بجماعة الإخوان المسلمين الأم .

إذ لا تتردد قيادتا التنظيمين في نفي انخراطهما في المشروع السياسي للتنظيم الدولي للإخوان رغم أن أدبياتهما ومشروعيهما ومرجعيتهما مستنسخة من المشروع السياسي والمرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الإخوان الأم .

قد يبدو الأمر، في الوهلة الأولى ،عاديا ولا اعتراض عليه ، لكن مشاركة إسلاميي ا......

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